Вашингтон, 4 июня, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Новейшие российские спутники высокого разрешения позволят России изменить ход вооружённого конфликта на Украине. Об этом в беседе с ведущим подкаста US tour of duty 3 июня заявил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Это фундаментальным образом поменяет ход этого конфликта, потому что больше не получится спрятать всё то, что было доставлено», — заявил Риттер, говоря о поставках оружия и техники на Украину со стороны западных союзников.

По его словам, выведенный недавно на орбиту российский радиолокационный спутник способен собирать информацию в мельчайших деталях. Скотт Риттер напомнил, что спутник способен вести наблюдение даже через облака или в дождливую погоду.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что новый российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА», обозначенный в системе командования Воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD как COSMOS-2569, способен вести разведку военных объектов на территории Украины до двух раз в сутки.