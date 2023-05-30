Москва, 30 мая, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» сможет проводить разведку и собирать разведданные об объектах Вооружённых сил Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

«Выведенный на орбиту в субботу радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет применяться для разведки украинских военных объектов», — рассказал собеседник агентству.

Отмечается, что спутник будет способен проходить над Украиной и собирать необходимую информацию до двух раз в сутки, а также снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр.

Кроме того, «Кондор-ФКА» сможет работать и выполнять свои функции вне зависимости от времени суток и погоды.

Как ранее передавало ИА Регнум, 27 мая ракета «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» стартовала с космодрома «Восточный». Вес спутника, способного делать сотни снимков поверхности планеты в сутки, составляет до 1050 килограммов.