* Галкина — запрещённая в России организация

Москва, 26 декабря, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Телеведущий Юрий Николаев заявил, что считает супруга певицы Аллы Пугачёвой комика и телеведущего Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) причиной всех её несчастий и отъезда из страны. Своим мнением он поделился в эфире программы «МАЛАХОВ».

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Раньше Аллу Пугачёву любили на всех ступеньках иерархии. А сейчас… Грустно, что она уехала. Но, видимо, он её подтолкнул на это», — рассказал журналист.

После начала проведения специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Галкин начал публично критиковать Россию. Затем его проверили на дискредитацию российской армии, в результате чего он получил статус иноагента.

После этого Галкин уехал из России, Пугачёва с детьми последовала за ним. До момента окончательного переезда в Израиль она воздерживалась от каких-либо высказываний.

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта из Израиля семейство перебралось на Кипр, где ранее приобрело дом. Пугачёва и Галкин не раз попадали в объективы камер, путешествуя по разным частям острова.

В середине декабря появились сообщения, что пара с детьми намерена переехать в Лондон. Как отмечалось, Пугачёва захотела дать детям британское образование, кроме того, ей не подошёл кипрский климат.

Как сообщало 16 ноября ИА Регнум, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала один из выпадов Пугачёвой в социальных сетях. Она считает, что Галкин похоронил певицу как звезду. По словам журналистки, он добился этого, опрометчиво высказываясь о России и увезя артистку за границу. Сама она виновата в том, что потеряла любовь поклонников, когда назвала их «рабами и холопами».