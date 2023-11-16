Москва, 16 ноября, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась мнением, что сделало певицу Аллу Пугачёву несчастной. Своим мнением она поделилась в эфире программы «Ч. Т. Д.».

Симоньян прокомментировала последний выпад Пугачёвой в социальных сетях. Она считает, что комик и телеведущий Максим Галкин* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) похоронил советскую и российскую певицу как звезду. По словам Симоньян, он добился этого, опрометчиво высказываясь о России и увезя артистку за границу. Сама она виновата в том, что потеряла любовь поклонников, когда назвала их «рабами и холопами».

Главред телеканала считает, что создание семьи с Галкиным сделало Пугачёву несчастной, назвав это событие «официальным браком с мальчиком». Выходить за него замуж Пугачёву никто не заставлял, отметила Симоньян.

«То, что с последним официальным браком с мальчиком не повезло, так это ж собственный её выбор. Ну кто заставлял?», — заявила она.

Известная российская журналистка подвергла сомнению искренность чувств людей, которые становились мужьями примадонны. Она задала вопрос, искренне ли каждый из мужчин находился «на этой подушке» или ради карьеры. Симоньян подытожила, что искренность сложно проверить, и таков удел «всех примадонн, всех императриц».

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября появились кадры из Лимасола на Кипре, где Галкин и Пугачёва гуляют. Они держались за руки, а их сопровождала женщина с тёмными волосами. Предположительно, это их помощница.

В 2022 году семейство с детьми переехало из России в Израиль. Тогда Галкин активно выступал с критикой в отношении российской специальной военной операции. После эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года Галкин не переставал публично критиковать Россию и признавался, что уважает свою новую родину, учит иврит, как и его дети. Он говорил, что воевать за Израиль не готов, но может пойти сдать кровь.

16 октября в видеообращении он рассказал, что готов отправиться в гастрольное турне по Европе — Кипру, Польше, Молдавии и Великобритании. Через неделю появились сообщения, что Пугачёва с двумя детьми покинула Израиль и направилась на Кипр, где намерена провести около года. Для приезда на Кипр она использовала паспорт этой страны, где приобрела дом, благодаря чему как инвестор получила гражданство.

3 ноября её заметили в России. Она прибыла через Эстонию, прошла пограничный переход в Псковской области и на поезде приехала в Москву. Журналисты возле её особняка в деревне Грязь видели концертного директора Елену Чупракову. На следующий день, 5 ноября, певица уехала в Латвию.

Также сообщалось, что в Твери она успела записать три новые песни. Об этом рассказал основатель студии, звукорежиссёр Игорь Лалетин. Он пояснил, что это были «какие-то песенки про любовь, про жизнь».