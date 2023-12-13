Москва, 13 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) нашли новое место жительства. Они планируют уехать с Кипра и перебраться в Лондон. Об этом со ссылкой на знакомого певицы сообщило «KP.RU».

Евгений Биятов /РИА Новости Певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Сейчас супруги находятся на Кипре, куда они переехали из Израиля после обострения палестино-израильского конфликта. Однако 74-летней певице местный климат не подошёл ― она стала жаловаться на плохое самочувствие и проблемы с сердцем. По данным издания, это послужило одной из причин для переезда. Кроме того, исполнительница хочет, чтобы её дети получили образование в столице Великобритании.

Собеседник издания добавил, что поменять место жительства Пугачёва решила в начале ноября, а в конце месяца она отправилась в Лондон, где выбирала дом.

«Для их семьи Лондон не чужой город. Там учился и много лет живет младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров», — рассказал друг певицы.

Перебраться в Лондон семья планирует после новогодних праздников.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря Пугачёву и Галкина заметили гуляющими на Кипре. Их заметили окружающие и попросили дать автографы и сфотографироваться с ними на память.

Несколько дней спустя стало известно, что певица почувствовала себя плохо в одном из магазинов на Кипре. Один из посетителей рассказал, что она этого не скрывала и пожаловалась продавцу на здоровье. Собеседник признался, что не сразу узнал Пугачёву, в тот день она выглядела неважно.

Пугачёва и Галкин покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. Сначала они перебрались в Израиль, но уехали и из этой страны, когда там начались боевые действия. Подруга и портниха певицы Аллы Пугачёвой Любовь Аксёнова высказала мнение о том, что певица уехала за границу,чтобы позаботиться о детях.