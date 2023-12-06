Вашингтон, 6 декабря, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Политики в США отказываются оказывать помощь киевскому режиму из-за коррупции на Украине. Об этом 6 декабря заявил член палаты представителей Конгресса США Скотт Перри.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы не намерены выписывать чеки этой самой коррумпированной стране на планете ради хорошего настроения демократов и республиканцев, как их ни называй», — приводит его слова The American Conservative. По словам конгрессмена, США платят за украинское правительство их пенсии, пособия и так далее, тогда как сами не могут позволить себе обеспечить американцев.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украине сейчас нелегко, она находится в тяжёлом положении, связанном с продолжением выделения финансовых средств.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон 5 декабря заявила, что к концу 2023 года США могут оказаться в ситуации, когда им будет трудно помогать Киеву, не затрагивая собственные запасы и не снижая боеготовности своих вооружённых сил.

Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг 4 декабря заявила, что у США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи. По её словам, бездействие законодателей поставит Украину на колени на поле боя, что увеличит вероятность военных побед России.