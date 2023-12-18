Вашингтон, 19 декабря, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США Тим Берчетт заявил, что американским властям пора перестать спонсировать киевскую армию. Об этом политик сказал в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Конгрессмен сравнил происходящие события с ситуацией во Вьетнаме, когда американские деньги не доходят по назначению.

«Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться», — сказал политик добавив, что власти сильно вовлечены в украинский конфликт, американцам это «не выгодно».

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года власти США объявят о новом пакете помощи Украине и этот пакет станет последним, заявили 18 декабря в американской администрации.

Для того чтобы помощь Украине продолжала оказываться, необходимо одобрение со стороны Конгресса США, напомнил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Без помощи США и НАТО Украина сможет продержаться только несколько месяцев, а при худшем варианте развития событий Киев может потерпеть поражение или значительно отступить к лету 2024 года, сообщил 15 декабря телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного.