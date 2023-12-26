Москва, 26 декабря, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Новогодние праздники — 30, 31 декабря и 1 января — в столице начнутся с оттепели. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне минус 2 — плюс 2 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Марина Каширская ИА REGNUM

«В субботу, воскресенье и понедельник температура (воздуха) будет около 0 градусов — от минус 2 до плюс 2 градусов и днем, и ночью. Будет сложно отличить день от ночи даже. Это уже уверенный прогноз, и изменить его может только новогоднее чудо», — цитирует синоптика ТАСС.

Вильфанд добавил, что в праздничные дни могут быть осадки, однако незначительные. Также он отметил, что такая тёплая погода в новогоднюю ночь в Москве отнюдь не редкость.

«В прошлом веке такая ситуация была бы неординарной, но в нынешнем такая погода фиксировалась уже много раз. Дело в том, что количество оттепелей в принципе выросло, понятно, что какие-то выпадают и на праздничные дни. Ничего не поделаешь», — резюмировал метеоролог.

Как сообщало ИА Регнум 2 ноября, Роман Вильфанд предупредил жителей страны об экстремальных перепадах температур на протяжение всей зимы. Синоптик пояснил, что скачки от оттепели до сильных морозов будут наблюдаться как в европейской, так и в азиатской частях России. При этом общий температурный фон должен держаться около и даже выше значений нормы. Если брать в расчёт все месяцы 2023 года, то этот год станет самым тёплым за весь период средней глобальной температуры. Сентябрь был самым жарким за весь период метеонаблюдений, добавил он.