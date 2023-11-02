Москва, 2 ноября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Предстоящей зимой погода в России будет неустойчивой — температура будет колебаться вплоть до экстремальных значений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Известиями».

Иван Шилов ИА REGNUM

Он пояснил, что в европейской и азиатской частях страны температурный фон будет держаться около значений нормы, но вместе с тем будут наблюдаться и экстремальные температуры.

«Температурный фон в основном будет не только в Москве, но и в европейской части России, и в азиатской части около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов –15… –20 градусов. <…> Более детально этот анализ можно будет сделать в начале следующего месяца», — сказал метеоролог.

Вильфанд также сообщил, что текущий год станет самым тёплым за весь период средней глобальной температуры. Говоря о сентябре 2023 года, представитель Гидромета сообщил, что тот стал самым жарким за весь период метеонаблюдений, а причиной названо растущее количество парниковых газов и увеличение температуры воды Тихого океана.

Как сообщало 2 ноября ИА Регнум, жителей Москвы предупредили о скором возвращении аномально тёплой погоды. В воскресенье, 5 ноября, ожидается, что в Москве и области воздух прогреется до 13–14 градусов. Как отметил Вильфанд, данная температура будет на 7–8 градусов выше нормы.