Москва, 26 декабря, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Новый автомобиль Lada Aura получился очень комфортным, не хуже, чем зарубежные аналоги, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов 26 декабря на телеканале «Россия 24».

АвтоВАЗ

«И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства», — сказал он.

Силуанов сообщил, что он впервые сотрудничает с АвтоВАЗом. Предприятие должно поставить первые пять автомобилей в начале 2024 года. Министр рассказал, что лично протестировал Lada Aura и считает её машиной бизнес-класса.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в августе поддержал идею пересадить всех российских чиновников на отечественные машины. В сентябре он дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками российских автомобилей. Доклад об исполнении поручения президент ожидает 1 февраля 2024 года.

Минпромторг в октябре опубликовал список автопроизводителей, которые наладили производство с высокой степенью локализации. В реестр вошли Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute, Aurus и Haval.