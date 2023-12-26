Москва, 26 декабря, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Украинские власти подготовились к массовым беспорядкам, вызванным недовольством граждан новым законопроектом о мобилизации, и будут подавлять любые пикеты жесточайшим образом и репрессивными методами. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нём предлагается ограничить в правах украинских граждан в случае неявки в военкомат. Также законопроект предусматривает введение базовой военной службы для всех граждан Украины младше 25 лет, а за отказ от прохождения военно-лечебной комиссии планируется лишать свободы. Кроме того, для женщин отсрочка будет возможна только при наличии детей до трёх лет или если ребёнок нуждается в уходе до шести лет, а также для беременных.

По мнению политолога Асафова, такие меры принудительного, репрессивного характера вызовут волну недовольства среди украинских граждан. И власти это предусмотрели, чтобы не допустить нового майдана или гражданской войны на Украине.

«Про последнюю каплю и новый майдан говорить пока не приходится. Государство занимается репрессивными указами по изыманию людей из общества и обеспечивает безопасность этого процесса. Многие войска нацгвардии отправляются не на фронт, а на сосредоточение в центральных регионах. Власть готовится к подавлению недовольств новыми законами. Всё будет жесточайшим образом подавлено», — поделился Асафов.

Он отметил, что на обеспечение национальной гвардии, ряды которой в последнее время ещё больше усилили, тратятся огромные деньги, их снабжают тяжёлой техникой для подавления и разгона массовых беспорядков. Для этого также закуплены газовые гранаты и шоковые инструменты. Поэтому новый законопроект на Украине если и не приведёт к масштабным гражданским столкновениям, то ознаменуется другим последствием.

«Думаю, что процесс легального и нелегального перехода границы ещё больше усилится. Политическое руководство ставит перед военным задачи невыполнимые. И военное руководство даёт политической части запрос, что нужен инструментарий принудительно-репрессивного характера, иначе задачи пополнения ресурса на пол миллиона не выполнима», — заметил политолог.

Он привёл в пример статистику погранслужбы Украины, согласно которой границу страны каждый месяц пересекают порядка шести тысяч человек. По мнению Асафова, после появления нового законопроекта цифра будет расти. Кроме того, будет увеличиваться число женщин, желающих покинуть Украину. Хотя политолог обратил внимание, что по новым правилам их пока обязуются просто ставить на воинский учёт. Но, конечно, из этого будет вытекать и возможность отправки на фронт в любой момент.

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, что законопроект о мобилизации потребовался только потому, что у киевского режима больше не хватает рычагов давления на своих граждан. Более того становится необходимым восполнение ресурса военных и для этого расширили круг лиц, годных для мобилизации. Так даже убрали отсрочку для инвалидов 3 категории.

«У государства есть всё меньше возможностей методов для того, чтобы влиять на мобилизацию населения. И как следствие принимаются административные действия, которые связаны с юридическим регулированием. Всё, что происходит сейчас, закономерно и прогнозируемо», — добавил Денисов.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что украинский парламент ждёт от правительства законопроект о мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября Верховная рада продлила на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию ещё на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. 9 декабря советник офиса главы киевского режима Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация в его стране будет тяжелой, а также изменится её пропагандистская составляющая.

19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина провела девять волн мобилизации и сейчас идёт десятая.