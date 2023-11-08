Киев, 8 ноября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Верховная рада в очередной раз продлила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию ещё на 90 суток — до 14 февраля 2024 года, сообщил 8 ноября депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Парламент поддержал законы об указах о продолжении действия военного положения и общей мобилизации. С 16 ноября 2023 года на 90 дней. Соответственно, до 14 февраля 2024 года», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. Новое продление военного положения ставит под вопрос возможность проведения выборов главы государства, которые должны состояться весной 2024 года. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что сейчас время не для выборов на Украине. Он уточнил, что должны прекратиться информационные волны, а «вбрасывать в общество» эту тему безответственно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в случае проведения выборов в период боевых действий, Украина столкнётся с беспрецедентными проблемами.

В Вашингтоне считают, что решения Зеленского, касающиеся проведения выборов президента страны, соответствуют конституции Украины.