Москва, 26 декабря, 2023, 09:59 — ИА Регнум. В преддверии новогодних праздников мошенники стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов пользователей мессенджеров и просить у знакомых жертв деньги. Как заявили эксперты, злоумышленники пользуются рассеянностью людей, погружённых в предпраздничную суматоху. Об этом 26 декабря сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В целом уже с начала года схема со взломами аккаунтов в мессенджерах и просьбами перевести деньги на карту, присланную в сообщении, встречается в сигналах, поступающих в «Мошеловку», стабильно часто», — рассказала куратор платформы «Мошеловка» общественного движения «Народный фронт» Алла Храпунова.

Она пояснила, что для взлома аккаунтов пользователей аферисты используют фишинговые ссылки. Получив доступ к мессенджеру, мошенники отправляют адресатам из списка контактов сообщения с просьбой дать денег взаймы и перечислить их на банковскую карту якобы владельца аккаунта.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов подтвердил, что перед праздниками активность мошенников традиционно повысилась.

«Это связано с предпраздничным ажиотажем, когда люди больше склонны принимать необдуманные решения», — пояснил он.

Чтобы обезопасить себя, эксперты в первую очередь рекомендовали установить двухфакторную аутентификацию. Также они посоветовали установить в настройках запреты на звонки через мессенджер от аккаунтов не из списка контактов и не переходить мгновенно по неуточнённым ссылкам.

Как сообщало ИА Регнум, банк ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества со звонками через приложения площадок для объявлений. Пользователи стали получать звонки из известного приложения, думая, что звонят по его объявлению, и не подозревая, что это обман. Мошенники же таким образом пытались узнать данные банковской карты продавца, предложив внести задаток за товар или же оплатить его сразу.

В середине ноября в Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме. Злоумышленники стали звонить главам крупных компаний и государственных органов от имени региональных руководителей отделений Банка России и предупреждать о «важном звонке», в ходе которого пытались выманить конфиденциальные данные или деньги.