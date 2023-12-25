Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это экономическое объединение, у которого не должно быть политической и геополитической повестки. Об этом 25 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«Мы продолжаем <…> развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции», — заявил премьер-министр.

С 1 января 2024 года председательство в ЕАЭС перейдёт Армении. В этой связи он отметил, что страна принимает председательство, когда союзу исполняется десять лет, а базовым принципом ЕАЭС является его экономический характер.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян 25 декабря отправился в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите СНГ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отдельных переговоров президента России Владимира Путина с премьером Армении не планируется.

В конце ноября Армения созвала срочное совещание ЕАЭС (Евразийского экономического союза) из-за ситуации на пограничном переходе «Верхний Ларс». Причиной экстренного совещания стало непринятие Россией некоторых армянских грузов.