Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 25 декабря, что ни Москва, ни Минск не стремятся к войне с НАТО. Так белорусский лидер прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, призвавшего готовиться к войне НАТО с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что России и Белоруссии нужно разобраться со своими проблемами, а не накапливать новые.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря Боррель констатировал, что если Евросоюз максимально не мобилизуется, Россия победит на Украине. По мнению европейского дипломата, стоит готовиться к продолжительному и интенсивному конфликту.

Боррель 20 декабря отказался отвечать на вопрос о возможности победы России, заявив, что это неправильная постановка вопроса. При этом он признал, что украинская армия не добилась успехов в ходе контрнаступления.