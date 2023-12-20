Брюссель, 20 декабря, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель 20 декабря отказался отвечать на вопрос о возможной победе России в конфликте на Украине, заявив, что это неправильная постановка вопроса.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это неправильный вопрос… Правильный вопрос — что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать всё, что потребуется? Вот это те вопросы, которые мы должны задать себе», — сказал Боррель во время выступления на форуме Sommet Grand Continent.

Глава дипломатии ЕС признал, что ВСУ не добились успехов в ходе контрнаступления, и призвал увеличить объёмы военной помощи Киеву. Боррель добавил, что победа России «создаст огромную опасность для ЕС».

Как сообщало ИА Регнум, Боррель 20 декабря также заявил, что если Россия победит на Украине, а конфликт в секторе Газа продолжится, то европейский проект может быть «безвозвратно испорчен».

Позиция западных стран о необходимости добиться того, чтобы президент РФ Владимир Путин «проиграл на Украине», будет приводить к истощению ресурсов и вовлечённости всех стран в украинский конфликт, но не изменит реальный ход событий, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

20 декабря лидер представителей Демократической партии в верхней палате Конгресса США Чак Шумер заявил, что сенаторы пока не согласовали сделку, частью которой должно стать выделение новых средств Украине, и что работа над этим вопросом будет продолжена в январе 2024 года. В свою очередь глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на саммите ЕС 14–15 декабря не удалось согласовать программу помощи Украине объёмом 50 млрд евро. Против выступила Венгрия. Обсуждение вопроса продолжится в январе 2024 года.

США хотят сосредоточиться на борьбе с Китаем и перепоручить Евросоюзу «сдерживание» России на Украине, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.