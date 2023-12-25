Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в шутку попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко не жадничать и поставить куриные яйца.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Выступая на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, белорусский лидер упомянул, что его страна практически на 100% обеспечена собственным производством и покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, птице, молоке, овощах и многих других продуктах, в том числе куриных яйцах.

«Поставьте нам немножко! Не жадничайте», — с улыбкой ответил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, резкий рост цен на яйца в последние месяцы вызвал озабоченность Генпрокуратуры и Федеральной антимонопольной службы. По данным Росстата от 9 декабря, яйца подорожали в разных регионах страны в пределах от 10 до почти 30%. С начала 2023 года при этом подорожание достигло 36,5%, в годовом выражении в ноябре продукт подорожал на 40,3%.

Во время пресс-конференции 14 декабря Путин объяснил рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию, объяснив её не до конца обоснованным решением кабмина не открыть вовремя импорт в расчёте, как предположил президент, на дополнительный заработок.

После этого министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил о работе над стабилизацией цен на яйца. Для этого Минсельхоз разработает план по обнулению импортных пошлин и наладит поставки из дружественных стран. Так, первую партию азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) доставили в Россию 19 декабря, вторую — 24 декабря.