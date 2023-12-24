Москва, 24 декабря, 2023, 06:37 — ИА Регнум. В Россию прибыла вторая партия столовых яиц из Азербайджана. Ввоз продукции проконтролировал Россельхознадзор.

(сс) CWitte Яйца

«21 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Первая партия азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) прибыла на территорию России 19 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года было принято решение об открытии российского рынка для поставок яиц из Азербайджана по итогам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.

В России готовятся к началу импорта яиц из Ирана с нулевой таможенной пошлиной, отметили в Евразийской экономической комиссии. Поставки яиц из дальнего зарубежья не осуществлялись с 2020 года по причине «высокого уровня самообеспеченности». Временная тарифная льгота c 1 января по 30 июня 2024 года, по словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, позволит обеспечить поставки по сопоставимой с российским производством стоимости, в частности из Турции и Ирана.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря во время большой пресс-конференции и прямой линии объяснил рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию, объяснив её не до конца обоснованным решением правительства не «открыть» вовремя импорт.