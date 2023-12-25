Минск, 25 декабря, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 декабря призвал незамедлительно начать плотную работу с киевскими властями, чтобы предоставить им единственный шанс на урегулирование конфликта.

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По мнению белорусского лидера, это могло бы стать шансом найти решение по Украине в 2024 году. Как он отметил, нежелание киевских властей воспользоваться последним шансом обернётся для них крахом.

«Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать», — заявил Лукашенко журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря в США заявили, что увидели «сигналы» России о готовности к переговорам по Украине. Обозреватели издания The New York Times отметили, что в Москве считают настоящий момент подходящим для предложения о переговорах, поскольку контрнаступление ВСУ обернулось крахом, а поддержка Киева со стороны Запада становится всё менее очевидной, и что подобные «сигналы» президент России Владимир Путин в целом посылает ещё с сентября 2023 года.

Спустя несколько дней турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому стоит пересмотреть решение о запрете мирных переговоров с Россией, так как основные предпосылки для этого есть. По мнению эксперта, договориться о мире без капитуляции одной из сторон конфликта практически невозможно, и единственной возможностью остановить конфликт на Украине является установление режима постоянного прекращения огня, что, в свою очередь, может содержать гарантии безопасности.