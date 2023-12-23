Вашингтон, 23 декабря, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин осторожно намекает Западу на свою готовность к переговорам о прекращении огня по нынешней линии фронта на Украине, при этом вариант какого-либо отступления ВС РФ он не рассматривает, отметили в своей публикации 23 декабря обозреватели The New York Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ссылаясь на действующих американских чиновников и бывших российских, авторы заявили, что в Москве считают настоящий момент «подходящим» для предложения о переговорах, поскольку контрнаступление ВСУ обернулось крахом, а поддержка Киева со стороны Запада становится всё менее очевидной.

Подобные «сигналы» президент России и руководство РФ в целом якобы посылают ещё с сентября 2023 года, сказано также в материале.

«Они говорят: «Мы готовы к переговорам о прекращении огня». Они хотят остаться там, где они сейчас находятся на поле боя», — цитирует издание неназванного высокопоставленного чиновника одной из западных стран, который осенью 2023 года якобы встречался с представителями Москвы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 23 декабря обозреватели американского издания The Nation в своём материале отметили, что у Украины нет шансов победить в военном конфликте с Россией и потому власти США должны заставить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на переговоры, ведь сам он, из опасений перед националистами и возможным переворотом, такого решения не примет.

Когда в западных странах начинаются речи о необходимости переговоров по Украине, по сути, это предложение затишья в боевых действиях и его цель — дать киевской армии возможность перевести дух, отмечал ранее глава МИД России Сергей Лавров.

Владимир Путин 19 декабря сказал, что если киевский режим захочет идти на переговоры с Россией, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент. Зеленский, в свою очередь, заявил, что вопрос о мирных переговорах с Россией «сейчас не актуален».

Для Зеленского важно постоянно подчёркивать, что он не пойдёт на переговоры с Россией, так как в противном случае Украина останется без западной помощи, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.