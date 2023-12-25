Анкара, 25 декабря, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому стоит пересмотреть своё решение о запрете мирных переговоров с Россией, основные предпосылки для этого есть. Своим мнением с «РИА Новости» поделился турецкий аналитик Энгин Озер.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры. США, ВСУ, Украина

«В нынешних условиях подписать мирное соглашение представляется затруднительным. Есть важные проблемы, такие как суд над военными преступниками, компенсация и определение границ, делимитация и так далее», — заявил эксперт.

По его словам, исходя из международной практики, договориться о мире без капитуляции одной из сторон конфликта практически невозможно. Единственной возможностью остановить конфликт на Украине является установление режима постоянного прекращения огня. Такое соглашение, по мнению аналитика, может содержать гарантии безопасности, обмен пленными, частичную компенсацию и возвращение беженцев на родину. Для ведения переговоров сторонам придётся подойти к процессу дипломатическим путём, чтобы их действия не воспринимались общественностью как уступки, считает Озер.

Проводить переговоры в условном формате «Стамбул-2» на сегодняшний день бессмысленно. Мирный диалог в формате один на один между Украиной и Россией, то есть без посредников из третьих стран, существенно ускорил бы этот процесс, резюмировал турецкий аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время пресс-конференции 19 декабря 2023 года Зеленский заявил, что вопрос о мирных переговорах с Россией «сейчас не актуален». Также он высказал мнение, что в Москве не хотят мира.

В этот же день Путин сказал, что если в Киеве захотят вернуться к диалогу с Россией, то такие переговоры возможны, но Москва будет вести их с учётом своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент. При этом Москва не раз заявляла о готовности к переговорам с Киевом, однако украинские власти запретили их на законодательном уровне.

В Китае заявили, что украинские власти скоро попросят Путина пойти на мирные переговоры. США уже не хотят отправлять помощь Украине и готовы отказаться от её поддержки. Это похоже на выстрел в спину Зеленского, и пистолет находится в руках самого близкого союзника — США, отметили 22 декабря в китайском издании Sohu.