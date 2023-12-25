Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил поднять военно-морской флаг на фрегате «Адмирал Головко». Церемония подъёма флагов на новых кораблях ВМФ России прошла 25 декабря в Санкт-Петербурге.

Глава государства прибыл на территорию судостроительного завода «Северная верфь».

Помимо этого, по видео-конференц-связи глава государства дал разрешение поднять флаг на ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин», поступающих в состав военно-морского флота.

«Адмирал Головко» оснащен современными комплексами ударного ракетного оружия «Калибр», «Оникс», зенитно-ракетными, зенитно-артиллерийскими и артиллерийскими комплексами. Фрегат также обладает высокой манёвренностью. Корабль «Наро-Фоминск» спроектировал «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», а корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» построили на «Средне-Невском судостроительном заводе».

Новость дополняется.