Москва, 25 декабря, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за минувшие сутки до 200 военнослужащих на донецком направлении, сообщил 25 декабря официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Группировка Вооруженных сил «Юг» за сутки отбила атаку штурмовых групп ВСУ в районе Шумов в Донецкой Народной Республике», — проинформировал он.

На донецком направлении российские силы также уничтожили две БМП, шесть автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, а также САУ «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 25 декабря сообщили, что за сутки российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК Iris-T и перехватили пять снарядов системы HIMARS.

Конашенков заявил 25 декабря, что украинская армия потеряла 205 военных на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации. Так, на запорожском направлении потери ВСУ составили 90 военных, гаубица Д-20 и две Д-30.