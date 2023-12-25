Москва, 25 декабря, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла 205 военных на трёх направлениях в зоне спецоперации, сообщил 25 декабря официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

На южнодонецком направлении российские военные нанесли удар по ВСУ в районе села Новомихайловка в ДНР.

«Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», — сообщил Конашенков.

На запорожском направлении потери ВСУ составили 90 военных, гаубица Д-20 и два орудия Д-30.

«На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков назвал 25 декабря потери ВСУ на донецком направлении — 200 военных, две БМП, шесть автомобилей, Д-20, две Д-30 и гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На краснолиманском направлениях ВСУ потеряли за сутки 180 военных, на купянском — 30 военных.