Москва, 25 декабря, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Актриса Яна Поплавская отреагировала на оправдания певца Филиппа Киркорова, высказанные им пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка в резкой форме заявила, что не стоит воспринимать извинения поп-короля за «пир во время чумы, за голый шабаш» всерьёз.

Известия/ Эдуард Корниенко Филипп Киркоров

«Вы прислушайтесь, что он ему лопочет! Наверное не он выкладывал в сеть свои приготовления к ивлеевской тусовке», — написала она в Telegram-канале.

Поплавская заявила, что случившееся вызвало у неё ощущение мерзости и тошноты и желание вымыть руки и глаза с хлоркой.

Как накануне сообщало ИА Регнум, на премьере ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» 23 декабря Киркоров ответил Пескову на вопрос, «что устроили» гости скандальной вечеринки. По словам исполнителя, он совершенно не ожидал увидеть то, что увидел, придя на мероприятие, поэтому сразу сказал своей помощнице, что его участие окажется недолшим и символическим.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код предполагал минимальное количество одежды, гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса. После негативной общественной реакции на произошедшее блогер извинилась, призналась, что осознала свою ответственность за произошедшее, и заявила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.