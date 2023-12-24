Москва, 24 декабря, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров оправдался перед пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым за участие в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Беседа состоялась на премьере ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» 23 декабря.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Филипп Киркоров

По словам поп-короля, он обещал Ивлеевой поучаствовать в мероприятии, так как она снималась в его клипе, но, когда понял, в чём именно ему предстоит участвовать, то резко передумал.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Когда я вошёл и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки, и на выход», — процитировало Киркорова издание «StarHit».

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в клубе «Мутабор» в Москве состоялась закрытая «голая» вечеринка, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями Ивлеевой стали звёзды шоу-бизнеса. После негативной общественной реакции на произошедшее блогер извинилась, призналась, что осознала свою ответственность за произошедшее, и заявила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.