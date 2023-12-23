Москва, 23 декабря, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Порядка 5 млн россиян ограничены в выезде за рубеж перед новогодними праздниками из-за долгов, заявили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Известия/Кристина Кормилицына

«В настоящее время временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 млн должников», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что только в Москве с января по декабрь были вынесены 742 тыс. постановлений об ограничении права выезда за пределы страны, из них более половины остаются действующими.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым заявил, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, являются проблемой государства, необходимо, чтобы у людей не возникали подобные жизненные ситуации.

В ходе встречи Аристов рассказал о должниках, которые официально не работают, не получают дохода, имеют множество долгов по кредитам, по платежам за ЖКХ, они занимают денежные средства у соседей и не отдают, в результате становятся «профессиональными должниками».