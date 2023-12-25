Москва, 25 декабря, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Правительство России решило продлить механизм параллельного импорта и на 2024 год, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Сергей Корсун ИА REGNUM Параллельный импорт. Санкции

«Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм», — рассказал он «РИА Новости», добавив, что будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры.

По словам Мантурова, происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой российские компании выходят на заданные показатели объёмов и качества, либо иностранные поставщики по возвращении просят исключить их из перечня.

Как сообщало ИА Регнум, директор розничных продаж дилерского холдинга «Авилон» Илья Петров рассказал, что в 2024 году благодаря поставкам по схеме параллельного импорта российским покупателями будут доступны новые модели BMW и Volkswagen. Спрос на машины, ввезённые по программе параллельного импорта, сохраняется, поэтому закрывать её не планируют. В следующем году дилеры ожидают множества новинок, добавил он.

Декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнёв пояснил, что параллельный импорт в условиях санкционного удара помог поддержать российскую экономику, теперь самое время сделать упор на развитие собственного производства. России нужен внутренний рынок, который предъявит спрос на высокотехнологичную продукцию. В ближайшее время параллельный импорт ограничивать не надо, но если речь идёт о средне− и долгосрочной перспективе, то России надо переходить к полноценному импортозамещению, тем более что сейчас ситуация более-менее стабилизирована, подчеркнул экономист.