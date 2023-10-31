Москва, 31 октября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Параллельный импорт помог России поддержать экономику, на которую обрушился санкционный удар, однако теперь пора сделать упор на развитие собственного производства — сейчас для этого наступило самое лучшее время. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 октября заявил декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнёв.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев посетовал на то, что параллельный импорт мешает экономике РФ, так как российские компании предпочитают приобретать уже готовые иностранные продукты вместо того, чтобы использовать имеющийся в стране научно-технологический потенциал для перспективных разработок.

По мнению Селезнёва, правительство России действительно должно озаботиться созданием такой среды, в которой инновационные разработки будут не просто успешно развиваться, но окажутся востребованы. Иными словами, стране нужен внутренний рынок, который предъявит спрос на высокотехнологичную продукцию.

Экономист обратил внимание, что после распада СССР восторжествовала такая концепция, которая предполагала продажу за границу разного рода природных ресурсов с расчётом, что на вырученные от такого экспорта деньги страна сможет купить себе любые промышленные товары и технологии. Однако ситуация с санкционной войной показала несовершенство таких моделей.

«С точки зрения технологического суверенитета, нам в любом случае надо делать ставку и акцент на собственные силы, — уверен Селезнёв. — Понятно, что параллельный импорт в самый непростой и тяжёлый момент позволил стабилизировать ситуацию и поддержать экономику. Но рано или поздно надо отказываться от таких «ходунков» и начинать ходить самим. Тем более что санкционная война — это всерьёз и надолго, и в ближайшие годы с нас никто не станет снимать эти ограничения. Поэтому лучшее время, чтобы начать развивать собственные возможности, — это сейчас».

Экономист подчеркнул, что в ближайшее время параллельный импорт ограничивать не надо, но если речь идёт о средне — и долгосрочной перспективе, то РФ надо переходить к полноценному импортозамещению, тем более что сейчас ситуация более-менее стабилизирована.

Проблемой, однако, оказывается политика Банка России, которая, как подчеркнул Селезнёв, нацелена исключительно на борьбу с инфляцией, хотя стоит озаботиться и развитием экономики, и поддержкой курса национальной валюты, и много чем ещё.

Иначе смотрит на ситуацию Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства. Он полагает, что параллельный импорт был и остаётся более важным для отечественной экономики, чем импортозамещение.

«Параллельный импорт — это своего рода регуляторный механизм, позволяющий в обход санкций получать всё ещё необходимые, а иногда и жизненно важные для граждан товары и услуги. Примером могут быть лекарства, медицинское оборудование и запчасти к нему, программное обеспечение, микроэлектроника и так далее, — сказал Порочкин. — К сожалению, эти сферы ещё не охвачены импортозамещением в том объёме, который необходим хотя бы для внутреннего потребления».

В то же время он считает, что нужно наращивать темпы импортозамещения, не отпускать «ногу с педали газа», ведь не секрет, что некоторые экономические отрасли уже в большей части живут на отечественных промышленных мощностях.

«Нежелание российских предпринимателей вести собственные разработки в первую очередь обусловлено отсутствия того объёма спроса, который приносил бы им прибыль, — подчеркнул он. — Кроме того, в стране нет нужного количества российских узкоспециализированных и высококвалифицированных специалистов».

По мнению Юлии Гейнц, экономиста, члена совета молодых учёных РЭУ им. Г. В. Плеханова на сегодняшний день для России импортозамещение и параллельный импорт важны в равной степени.

«Импортозамещение, безусловно, важно для российской экономики, но некоторое производство может быть затруднено без иностранного оборудования и запчастей, — сказала она корреспонденту ИА Регнум. — Возможно российские компании предпочитают параллельный импорт, потому что боятся потерять потребителей. Так как есть стереотипное мнение, что импортное качественнее отечественного. Но, думаю, что рано или поздно они все равно придут к собственному производству».

Она полагает, что в такой ситуации государство могло бы предоставлять компаниям, которые сами производят продукцию, различные субсидии и льготы. Также можно поощрять компании за сотрудничество с университетами и научными институтами, а также средними профессиональными учебными заведениями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Патрушева, параллельный импорт уже выполнил свою роль и не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики.

До этого стало известно, что благодаря параллельному импорту Россия смогла возобновить ввоз в страну ноутбуков который прекратился из-за санкций.

Весной 2023 года руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что механизм параллельного импорта в России следует вводить для всех категорий товаров, кроме тех, производство которых уже локализовано.