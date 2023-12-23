Москва, 23 декабря, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Повестка заседания ЕАЭС в Санкт Петербурге, где будет участвовать президент России Владимир Путин, содержательная, заявил 23 декабря журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин

«Следующая неделя будет напряжённая, потому что два дня в Питере, это мероприятие с рабочей повесткой дня», — сказал Песков.

Он отметил, что и на рабочем саммите ЕАЭС, и на неформальном саммите СНГ будет содержательная рабочая повестка.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря пресс-служба Кремля информировала, что 25 декабря в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента России.

Участники заседания, отмечено в сообщении, подведут итоги работы ЕАЭС за год председательства России, рассмотрят актуальные вопросы деятельности Союза и обсудят перспективные направления углубления интеграционных процессов.

4 декабря на церемонии вручения верительных грамот Владимир Путин анонсировал свою встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ в конце декабря. Он отметил, что важный импульс дальнейшему развитию всех направлений двусторонних связей придал его визит в Астану в ноябре.