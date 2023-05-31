Молдавия, 31 мая, 2023, 12:16 — ИА Регнум. К 2030 году Молдавия может войти в состав Евросоюза. Об этом 31 мая заявила молдавский президент Майя Санду в интервью агентству Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

По мнению главы республики, страна может стать членом Европейского союза вместе с Приднестровьем, и это, как она считает, может случиться до 2030 года.

«Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на присоединение», — сказала она и добавила, что это является целью нынешних властей Молдавии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Санду признала, что большинство граждан Молдавии не поддерживают идею вхождения страны в состав Румынии. Она добавила, что ввиду этого молдавские власти сконцентрировались на вступлении республики в ЕС.

В мае 2023 года Санду заявила, что Молдавия к середине 2023 года выполнит все выдвинутые Европейской комиссией условия для вступления в Евросоюз. По её словам, в Кишинёве ожидают, когда на повестке дня Совета Европы появится вопрос о начале переговоров с Молдавией и Украиной об их вхождении в ЕС.