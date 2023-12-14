Москва, 14 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Многие люди на Западе считают, что Россия всё делает правильно, у неё огромное число сторонников по защите традиционных ценностей. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Во многих странах Европы многие люди считают, что Россия всё делает правильно», — сказал Путин.

По его словам, у Москвы много сторонников в мире в вопросе защиты традиционных ценностей.

Также глава государства рассказал, что чувствует абсолютную уверенность в том, что делает. Он отметил, что нужно уверенно идти к поставленным целям, не обращая внимания на всякую шелуху.

«Конечно, нужно, чтобы поле зрения было тем не менее широким, надо все понимать, анализировать, нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь. А я уверен», — отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что нормализация отношений с Европой зависит не только от России, которую пытались задвинуть на второй или третий план, пренебрегая её интересами. Он добавил, что многие европейские деятели едут себя как коллаборационисты — почти все европейские лидеры внешне ведут себя как Шарль де Голль, а на практике — как Филипп Петен.