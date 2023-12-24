Вашингтон, 24 декабря, 2023, 05:56 — ИА Регнум. В Пентагоне заявили, что беспилотник, который 23 декабря атаковал судно у берегов Индии, был запущен с территории Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных.

Юлия Галушина ИА REGNUM Индийский океан

Танкер принадлежит Японии.

По заявлению минобороны США, которое цитирует издание, по танкеру с нефтью под флагом Либерии нанесли удар утром в Индийском океане, в 370 км от берега, дроном-камикадзе, запущенным из Ирана.

«В результате удара БПЛА пострадавших нет, пожар на судне был потушен», — заверили в военном ведомстве США.

Об ударе беспилотника по судну сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Танкер направлялся в портовый город Мангалуру из порта Саудовской Аравии

Как сообщало ИА Регнум, беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии, в результате произошёл взрыв и начался пожар.

UKMTO в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря зафиксировало активность беспилотников, после чего, предположительно, произошёл взрыв. Отмечалось, что беспилотники появились со стороны Йемена.

В начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда. У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.