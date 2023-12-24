Атаковавший судно вблизи Индии беспилотник запустили из Ирана
WSJ: атаковавший судно в Индийском океане беспилотник запустили из Ирана
Вашингтон, 24 декабря, 2023, 05:56 — ИА Регнум. В Пентагоне заявили, что беспилотник, который 23 декабря атаковал судно у берегов Индии, был запущен с территории Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных.
Танкер принадлежит Японии.
По заявлению минобороны США, которое цитирует издание, по танкеру с нефтью под флагом Либерии нанесли удар утром в Индийском океане, в 370 км от берега, дроном-камикадзе, запущенным из Ирана.
«В результате удара БПЛА пострадавших нет, пожар на судне был потушен», — заверили в военном ведомстве США.
Об ударе беспилотника по судну сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Танкер направлялся в портовый город Мангалуру из порта Саудовской Аравии
Как сообщало ИА Регнум, беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии, в результате произошёл взрыв и начался пожар.
UKMTO в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря зафиксировало активность беспилотников, после чего, предположительно, произошёл взрыв. Отмечалось, что беспилотники появились со стороны Йемена.
В начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда. У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.