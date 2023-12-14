Сана, 15 декабря, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует северную часть Йемена, объявило о том, что нанесло удар по контейнеровозу Maersk Gibraltar датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе. Об атаке сообщил военный представитель организации Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».

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Он уточнил, что судно направлялось в Израиль. По словам Сарии, хуситам пришлось ударить по контейнеровозу, поскольку экипаж корабля отказался отвечать на предупреждение военно-морских сил Йемена.

Бойцы движения использовали для атаки беспилотный летательный аппарат, который попал прямо в цель. Сариа также рассказал, что за последние 48 часов хуситам удалось предотвратить проход нескольких кораблей, которые направлялись в израильские порты.

Он предупредил, что «Ансар Алла» продолжит препятствовать движению морских судов, связанных с израильскими компаниями или идущих в Израиль, до тех пор, пока не прекратятся боевые действия в секторе Газа.

Ранее агентство Associated Press проинформировало, что с подконтрольной хуситам территории в Йемене запустили ракету в сторону контейнеровоза Maersk Gibraltar, который шёл под флагом Гонконга. При этом утверждалось, что снаряд не попал в корабль. В публикации также говорилось, что судно следовало из Омана в Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря стало известно, что хуситы атаковали вблизи Баб-эль-Мандебского пролива танкер с нефтью и химикатами Strinda. В корабль попала ракета, после чего на борту возник пожар. Судно следовало под флагом Норвегии из Малайзии. Его отправили в безопасный порт.