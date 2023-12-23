Лондон, 23 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии, в результате произошёл взрыв и начался пожар. Об этом сообщается на сайте Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

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«Инцидент произошел в 200 морских милях (370 км) к юго-западу от города Веравала. Пожар потушен, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало судам проходить через данную зону с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что UKMTO в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря зафиксировало активность беспилотников, после чего, предположительно, произошёл взрыв. Отмечалось, что беспилотники появились со стороны Йемена.

В начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда. У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.