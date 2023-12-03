Лондон, 3 декабря, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Британское морское управление сообщило о взрыве в Красном море В Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря зафиксировали активность беспилотников. Об этом 3 декабря сообщили в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

РИА новости/ Антон Денисов

В ведомстве уточнили, что в районе пролива заметили активность дронов, после чего, предположительно, произошёл взрыв.

Уточняется, что БПЛА прилетели со стороны Йемена. В UKMTO предупредили экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность в сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, в Пентагоне 15 ноября сообщили, что эсминцу ВМС США Thomas Hudner, находящемуся в Красном море, пришлось отражать атаку беспилотника. Других подробностей в ведомстве не привели.

Представитель ВМС США 29 ноября заявил, что эсминец ВМС США USS Carney, находящийся у Баб-эль-Мандебского пролива, сбил над Красным морем беспилотник, запущенный с территории Йемена. Экипаж корабля посчитал дрон иранского производства KAS-04 угрозой и принял решение сбить его.

США направили в Красное море свои корабли после начала боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Днём ранее, 28 декабря, иранский беспилотный летательный аппарат пролетел рядом с атомным авианосцем ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» в Персидском заливе.