Москва, 23 декабря, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Экс-советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Иван Сафронов, получивший 22 года за госизмену, понимал, что совершает тяжкое преступление, осознавал, что может в случае его раскрытия получить большой срок. Об этом в спецрепортаже телеканала «Россия 24» сказал заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан.

Сергей Карпухин/ТАСС Иван Сафронов

«Есть вещи, которые лучше не делать. Я не хочу, чтобы мне в 30 лет дали 20», — говорил Сафронов некоему собеседнику, аудиозапись разговора прозвучала в репортаже.

При этом свою работу изменник вёл с 2012 года. До перехода в «Роскосмос» Сафронов занимался военной и космической тематикой в газетах «Ведомости» и «Коммерсант».

«В устройстве ему помог его отец, и окружение отца помогало ему добывать и источники информации», — сказал Чабан.

Иван Иванович Сафронов — старший — журналист, бывший военный обозреватель газеты «Коммерсантъ» и полковник запаса. Он освещал работу военно-промышленного комплекса РФ, космической отрасли, а также вопросы военно-технического сотрудничества России с другими странами. В марте 2007 года его нашли мёртвым под окнами его дома в Москве. Якобы он выпал из окна.

Незадолго до смерти отец Сафронова готовился опубликовать свою статью о тайных поставках зенитных комплексов и российских самолётов в Сирию и Иран через Беларусь. Но сделать этого не успел.

Как сообщало ИА Регнум, чешская разведка приступила к вербовке Ивана Сафронова в 2012 году, и практически менее года прошло, как он стал получать первые задания.

Также Сафронов передавал агенту германской разведки секретные данные о ходе сухопутной операции российский войск в Сирии в 2015 году. Он впервые встретился с немецким агентом в конце 2015 года. Тот представился Сафронову гражданином Германии, руководителем консалтинговой компании. По его поручению Сафронов начал собирать секретные сведения в отношении сухопутной операции ВС России в Сирии.

В качестве вознаграждения Сафронов получил около 200 тыс. долларов. Всего он получил около семи заданий и все их выполнил.

Сафронов был задержан в июле 2020 года по обвинению в передаче в 2015–2019 годах секретных сведений о предприятиях военно-промышленного и оборонного комплекса спецслужбам стран — членов НАТО. Суд приговорил его за госизмену по двум эпизодам к 22 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 500 тыс. рублей. Он отбывает наказание в ИК-7 в Красноярском крае. Подсудимый своей вины не признал.