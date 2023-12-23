Москва, 23 декабря, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов передавал агенту германской разведки секретные данные о ходе сухопутной операции российский войск в Сирии в 2015 году, заявил 23 декабря в специальном репортаже телеканала «Россия 24» заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ РФ Александр Чабан.

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС Бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов

По данным следствия, Сафронов впервые встретился с немецким агентом в конце 2015 года. Тот представился Сафронову гражданином Германии, руководителем консалтинговой компании. По его поручению Сафронов начал собирать секретные сведения в отношении сухопутной операции ВС России в Сирии.

«Сафронов быстро выполнил поручение. Было понятно, что у него эта информация уже была собрана, потому что тема эта была на тот момент очень актуальная», — добавил Чабан.

В качестве вознаграждения Сафронов получил около 200 тыс. долларов, отметил он. Советник главы «Роскосмоса» получил около семи таких заданий и все их выполнил, сказал Чабан.

Как передавало ИА Регнум, Сафронов был задержан в июле 2020 года по обвинению в передаче в 2015–2019 годах секретных сведений о предприятиях военно-промышленного и оборонного комплекса спецслужбам стран — членов НАТО. Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Подсудимый своей вины не признал.

Сторона защиты ранее обращалась в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, однако он оставил приговор без изменений.