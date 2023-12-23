Тель-Авив, Израиль, 23 декабря, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа продлится до тех пор, пока все цели не будут достигнуты, говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Xinhua/Global Look Press

«Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль будет продолжать войну до тех пор, пока все его цели не будут достигнуты», — уточнила 23 декабря канцелярия политика.

Кроме того заявлено, что Нетаньяху в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом выразил признательность за позицию США в Совете Безопасности ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря на заседании Совета Безопасности ООН Россия предложила поправку к резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, США поправку заблокировали.

В подготовленном Россией документе также содержался призыв к срочному приостановлению военных действий для возможности безопасно и беспрепятственно предоставить гуманитарный доступ в анклав. США сформулировали новый текст резолюции в своих интересах, пытаясь развязать Израилю руки для дальнейших бомбардировок гражданской инфраструктуры и населения сектора Газы, сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В конце ноября Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа и в разговоре с военнослужащими армии Израиля заявил, что военная операция будет продолжаться «до полной победы». Он назвал три цели Израиля в этой войне — ликвидация ХАМАС, возвращение всех заложников и получение гарантий, что из сектора Газа больше не будет исходить угроз для Израиля.

Израильская армия начала операцию «Железные мечи» против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября еврейское государство подверглось беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из анклава. За ней последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля. Там они открывали огонь и по военным, и по гражданским, а также взяли в заложники более 200 человек.