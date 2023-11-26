Газа, Палестина, 26 ноября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 26 ноября посетил сектор Газа и в разговоре с военнослужащими армии Израиля заявил, что военная операция будет продолжаться «до полной победы».

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На данном этапе власти Израиля считают своей основной задачей освобождение заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, сказал Нетаньяху.

«У нас есть три цели в этой войне: ликвидировать ХАМАС, вернуть всех наших заложников и получить гарантии, что из сектора Газа больше не будет исходить угроза для Израиля», — цитирует Нетаньяху The Times of Israel.

У армии Израиля достаточно средств для достижения всех этих целей, военная операция будет продолжаться до победы, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, утром 26 ноября вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников прибыла в Израиль. Они направились в больницы и там же встретятся со своими родственниками.

Соглашение о гуманитарном перемирии между Израилем и ХАМАС должно действовать с 24 по 28 ноября. За это время ХАМАС должно освободить удерживаемых в Газе 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.

Военные Армии обороны Израиля в дни перемирия проходят подготовку к возобновлению боевых действий, сразу после завершения гуманитарной паузы военная операция в Газе будет продолжена, сообщали ранее официальные представители израильской армии.