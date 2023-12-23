Вашингтон, 23 декабря, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Украинцы не верят в успешность боевых действий и пытаются сопротивляться насильственной мобилизации в ряды ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина сама решает, как ей вербовать людей. Я думаю, вы видите растущее сопротивление этому. Насильственная мобилизация означает, что народ больше не верит в этот конфликт», — сказал он.

Только от Киева зависит, как будет проходить мобилизация, но кого бы ни призвали служить, люди не верят в эту борьбу, следовательно, они погибнут, попадут в плен или сбегут, спрогнозировал Риттер будущее украинской армии.

Жители Украины, по словам эксперта, не желают подчиняться приказам минобороны и защищать коррумпированный киевский режим. Люди при этом осознают невозможность Украине уничтожить Россию, заключил экс-разведчик ВС США.

Как сообщало ИА Регнум, начальник службы авиации и ПВО третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар рекомендовал украинцам готовиться к тотальной мобилизации, несмотря на то, что конфликт всё равно закончится переговорами. У Украины нет такого потенциала, денег и ресурсов, как у России. Если Москва продолжит действовать в текущем темпе, то она достигнет успеха, сказал военный. Также он отметил, что 2024 год для Киева будет намного тяжелее, чем 2023-й и 2022-й, вместе взятые.

Украинское военное командование обратилось к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тыс. человек. Решение пока не принято, поскольку необходимо понять, где взять средства на обеспечение мобилизованных, и решить вопрос об отпусках для уже призванных в ВСУ, сказали в Киеве.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что полная мобилизация на Украине и поставки западного вооружения не изменили ситуацию на фронте и не смогут этого сделать в дальнейшем. Боевой потенциал украинской армии заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными, добавил глава российского оборонного ведомства.