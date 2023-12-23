Киев, 23 декабря, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Украинцам необходимо готовиться к тотальной мобилизации, несмотря на то, что конфликт всё равно закончится переговорами, заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар. Его слова приводит издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Украина не имеет такого потенциала, денег и ресурсов, как Россия. Военный уверен, что если Москва продолжит действовать в текущем темпе, то она достигнет успеха.

«Я считаю, что эти военные действия закончатся, как и любые другие в мире, переговорами», — сказал Самовар.

При этом он отметил, что 2024 год для Киева будет намного тяжелее, чем 2023-й и 2022-й, вместе взятые.

«Украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации и к тяжёлой зиме», — заключил Самовар.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих. Также украинские войска потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии отметил, что Киев несёт тяжёлые потери, его резервы в значительной степени растрачены из-за попыток явить Западу результаты контрнаступления. Также российский лидер отметил, что миф о неуязвимости западной военной техники рухнул в ходе СВО.