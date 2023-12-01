Москва, 1 декабря, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании с руководством Минобороны страны 1 декабря, что боевой потенциал ВСУ заметно снизился ввиду эффективного ведения боевых действий российскими военными.

Станислав Красильников/ РИА Новости Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ

«Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены», — сказал глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, тотальная мобилизация на Украине и поставки западного вооружения не изменили и не изменят ситуацию, а становятся показателем отчаяния и лишь увеличивают потери украинских сил.

Как сообщало ИА Регнум, во время селекторного совещания он также заявил, что российские военные заняли выгодные позиции и расширили зоны контроля на всех направлениях проведения специальной военной операции. За прошедший месяц, по словам Шойгу, бойцы продолжили вести активную оборону и нарастили боевой потенциал. Помимо этого, министр обороны уточнил, что в течение полугода так называемого контрнаступления украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения.

Ранее, 21 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что СВО продолжается, а для Москвы главное — достигнуть поставленных целей. Представитель Кремля также назвал киевский майдан зимой 2013–2014 годов силовым переворотом на Украине, проспонсированным из-за рубежа. Ему вторил глава МИД России Сергей Лавров, во время заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ заявивший, что Москва не видит каких-либо причин для пересмотра целей спецоперации.