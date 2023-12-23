Москва, 23 декабря, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Если власти России проведут масштабную приватизацию, то в ближайшей перспективе это снизит дефицит бюджета, но в долгосрочной ничего к лучшему не изменится, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф

Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что этот банк, как и подавляющее большинство российских государственных компаний, мог бы быть приватизирован.

Сафонов напомнил, что Россия имеет негативный опыт приватизации. Непродуманные реформы привели либо к передаче активов иностранцам, которые просто закрыли своих конкурентов из числа российских предприятий, либо государство за бесценок передало активы, которые могли бы принести ему значительно больше доходов.

Профессор подчеркнул, что в прошлом обещанной «народной» приватизации не случилось, и большинство населения до сих пор негативно относится к итогам передачи госсобственности в частные руки. Поэтому новый этап приватизации также столкнётся с негативной социальной оценкой.

«С экономической точки зрения тоже много вопросов. Частные инвестиции лучше направлять не на покупку госактивов, а на развитие новых производств, которые нужны стране для преодоления структурных ограничений», — объяснил Сафонов.

Кроме того, он призвал очень внимательно подходить к вопросу приватизации организаций, имеющих признаки монополий, поскольку переход в частные руки точно приведёт к увеличению стоимости услуг и товаров для потребителей. А вот будет ли вклад в развитие, неясно.

«Наша история свидетельствует, что многие коммерсанты, получив в руки бывшую советскую госсобственность, просто выводили деньги за границу и не вкладывали их в развитие предприятий», — сказал экономист.

Он полагает, что приватизация Сбербанка вряд ли повысила бы его эффективность.

«Сбербанк занимает доминирующее положение на рынке. Поэтому после приватизации вероятность усиления давления монополии возрастёт. При этом государство лишится непрямых банковских методов финансирования отдельных секторов, которые невыгодны частному бизнесу. Сбербанк, как и любая другая монополия, станет скупать значительное число непрофильных активов, что, собственно, он и сейчас делает, а это, безусловно, будет снижать конкуренцию в экономике», — подытожил Сафонов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Грефа, «Сбер» — «очень привлекательный актив», который «с удовольствием купят». Кроме того, он подчеркнул, что денежные средства от приватизации должны быть направлены на реализацию инвестиционных проектов в России. По его мнению, если государство решило бы приватизировать 25% Сбербанка, то это и повысило бы инвестиционную привлекательность российского рынка, и стимулировало бы весь финансовый рынок.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство внесло в правительство список из примерно 30 крупных компаний для возможной приватизации.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приватизация всегда является конечным результатом, за исключением ряда областей, где частный сектор не может обеспечить развитие отрасли. Дальше это вопрос рентабельности, того, чтоб «не разбазаривать государственное добро за бесценок».