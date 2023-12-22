Москва, 22 декабря, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Подавляющее большинство российских государственных компаний, в том числе Сбер, могли бы быть приватизированы, заявил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Evgeny Philippov/Global Look Press Герман Греф

«Я вообще считаю, что подавляющее большинство госкомпании может быть приватизировано, включая Сбербанк», — сказал он, добавив, что Сбер «очень привлекательный актив», который «с удовольствием купят».

При этом глава банка подчеркнул, что денежные средства от приватизации должны быть направлены на реализацию инвестиционных проектов в России. Так, добавил он, если бы государство решило бы приватизировать 25% Сбербанка, то это повысило бы инвестиционную привлекательность и российского рынка, и стимулировало весь финансовый рынок.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что министерство внесло в правительство список из примерно 30 крупных компаний для возможной приватизации.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ, заявила, что нужно двигаться в сторону приватизации, тем более что в стране есть активы, которые можно приватизировать «без ущерба стратегическим интересам».

С ней согласились помощник президента Максим Орешкин, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников. Последний к тому же подчеркнул, что у государства есть достаточное количество активов, которые используются неэффективно, а их передача бизнесу поспособствует ускорению роста экономики и увеличению возможностей для инвестиций.