Москва, 21 декабря, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Министерство финансов России внесло в правительство список из примерно 30 крупных компаний для возможной приватизации, сообщил 21 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов», — сказал он, уточнив, что в список входят около 30 компаний.

По словам Силуанова, министерство ещё будет обсуждать соответствующую инициативу.

«А большие деньги — это у нас акции крупных компаний. Время обязательно дойдёт. Можем часть такого имущества реализовать в рынок. У нас много компаний, которыми под 100% владеет государство», — добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ, заявила, что нужно двигаться в сторону приватизации, тем более что в стране есть активы, которые можно приватизировать «без ущерба стратегическим интересам».

С ней согласились помощник президента Максим Орешкин, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников. Последний к тому же подчеркнул, что у государства есть достаточное количество активов, которые используются неэффективно, а их передача бизнесу поспособствует ускорению роста экономики и увеличению возможностей для инвестиций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал ранее, что многие в экономическом блоке правительства поддерживают эту идею, но остаются некоторые нюансы.

Своё мнение по поводу приватизации в беседе с ИА Регнум выразил экономист Василий Колташов. Он посчитал сомнительной выгоду от этого для общества. По мнению эксперта, часть российских госкомпаний, начав торговлю своими акциями после выхода на фондовый рынок после приватизации, фактически продаст их за бесценок тем, кто успеет воспользоваться таким «вкусным» предложением.

В таком случае инициатива, отвечающая интересам отдельных частных инвесторов, не будет соответствовать интересам общества, полагает Колташов.