Москва, 15 июня, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал 15 июня тему приватизации в промышленности. Представитель Кремля отметил, что многие в экономическом блоке правительства поддерживают эту идею, но остаются некоторые нюансы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Приватизация всегда является конечным результатом, за исключением ряда властей, где частный сектор не может обеспечить развитие отрасли. Дальше это вопрос рентабельности, того, чтоб не разбазаривать государственное добро за бесценок», — заявил он.

При этом в том, что «добро» должно попасть в частные руки, Песков не усомнился.

Как ранее заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, стране необходимо двигаться в сторону приватизации. Она подчеркнула, что передача части госимущества в частные руки должна обязательно пройти без ущерба интересам страны. Главной задачей приватизации Набиуллина назвала развитие частного бизнеса.

С мнением главы Банка России согласился глава Минэкономразвития Максим Решетников, который подчеркнул, что государство обладает достаточными для проведения приватизации активами, использующимися при этом малоэффективно. Он также добавил, что стране нужно двигаться в сторону частных инвестиций.

Своё мнение по поводу приватизации в беседе с ИА Регнум выразил экономист Василий Колташов. Он посчитал сомнительной выгоду от этого для общества. По мнению эксперта, часть российских госкомпаний, начав торговлю своими акциями после выхода на фондовый рынок после приватизации, фактически продаст их за бесценок тем, кто успеет воспользоваться таким «вкусным» предложением. В таком случае инициатива, отвечающая интересам отдельных частных инвесторов, не будет соответствовать интересам общества, полагает Колташов.