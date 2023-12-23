Вашингтон, 23 декабря, 2023, 14:41 — ИА Регнум. У Украины нет шанса победить в военном конфликте с Россией и власти США должны заставить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на переговоры, поскольку сам он из опасений перед националистами этого решения не примет, отметили в своей публикации 23 декабря обозреватели американского издания The Nation.

EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Администрации Джо Байдена придётся считаться с реальностью: десятки миллиардов (долларов. — Прим. ред.) военной помощи привели в лучшем случае в тупик», — сказано в материале.

Западные страны поставляют Украине значительные объёмы оружия, но результата такие поставки не приносят, отметили авторы. И киевские, и вашингтонские чиновники видят решение в поставке оружия в ещё больших объёмах, но в действительности единственный выход из ситуации — переговоры, добавили журналисты.

«Зеленский сам по политическим причинам не может (принять решения о начале переговоров. — Прим. ред.) из-за националистических демонстраций или возможного переворота», — отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 декабря Зеленский заявил, что вопрос о мирных переговорах с Россией «сейчас не актуален». Также он высказал мнение, что в Москве не хотят мира.

Президент России Владимир Путин 19 декабря сказал, что если киевский режим захочет идти на переговоры с Россией, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.

Для Зеленского важно постоянно подчеркивать, что он не пойдёт на переговоры с Россией, так как в противном случае Украина останется без западной помощи, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.