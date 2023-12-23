Москва, 23 декабря, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили атаку ВСУ на западе Серебрянского лесничества, сообщили 23 декабря в Министерстве обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

Отмечается, что на краснолиманском направлении в зоне СВО разведчики мотострелкового подразделения группировки войск «Центр» обнаружили активное перемещение противника.

«Мотострелковое подразделение на западной окраине Серебрянского лесничества при поддержке огня артиллерии отразило несколько атак ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Поиск целей на поле боя осуществляли с помощью беспилотного летательного аппарата, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС России за неделю отразили на краснолиманском направлении 13 атак противника. Потери ВСУ превысили 1150 бойцов.

За период с 18 по 22 декабря подразделения группировки войск «Центр» поразили скопления живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины. Бои шли у посёлка Червоная Диброва, сёл Петровское и Кузьмино в ЛНР, у села Торское в ДНР.