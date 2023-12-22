Берлин, 22 декабря, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Украинские беженцы должны вернуться в свою страну, чтобы служить в ВСУ. Об этом 22 декабря заявил депутат бундестага Йоханн Вадефул.

IMAGO/Jochen Eckel/Global Look Press

По словам немецкого парламентария, ФРГ должна поддержать украинского министра обороны Рустема Умерова, призвавшего украинцев возвращаться.

«Это экстренный призыв к морали, и мы должны поддержать его политически. Эти люди находятся здесь, они просто обязаны внести свой вклад в прекращение конфликта», — приводит его слова Die Welt.

Как ранее сообщало ИА Регнум, министр юстиции ФРГ Марк Бушманн заявил, что Германия не будет выдавать киевскому режиму украинских беженцев для мобилизации. Он также добавил, что Берлин пытается добиться того, чтобы как можно больше людей с Украины сейчас трудоустроились на территории Германии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что полная мобилизация на Украине и поставки Западом вооружений не изменили ситуацию на фронте и не смогут этого сделать. Он сообщил о заметном снижении боевого потенциала ВСУ и росте отчаяния украинских военных из-за потерь.